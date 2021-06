Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Bremen - Sprayer beschädigen Autos

Ense (ots)

Vier Autos wurden durch einen oder mehrere unbekannte Sprayer zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen (9. Juni) besprüht. Die Fahrzeuge befanden sich in der Nortbergstraße, am Rückeweg, Ruhner Weg und am Kirchplatz. Zeugen, die Angaben zu dem oder den Tätern machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell