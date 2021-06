Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Erwitte - Polizei prüft Beschwerdestellen von Anwohnern

Lippstadt (ots)

Am Dienstag (8. Juni) suchte die Polizei von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr, im Rahmen ihres "Schwerpunkteinsatzes Verkehr" Beschwerdestellen auf, die zuvor von Bürgerinnen und Bürgern gemeldet worden waren. Der überwiegende Teil der Verkehrskontrollen mit Geschwindigkeitsüberwachungen fanden in Bad Westernkotten und Hörste statt. Insgesamt stellten die Beamten 86 Verkehrsverstöße fest. In 77 Fällen handelte es sich um Geschwindigkeitsverstöße, in 4 Fällen war der TÜV abgelaufen und drei Mal legten die Autofahrer/innen den Sicherheitsgurt nicht an. (reh)

