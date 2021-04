Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbachwalden - Unfall mit Gleitschirm

Sasbachwalden (ots)

Ein verunglückter Start eines Gleitschirmfliegers am heutigen Donnerstagvormittag bei Sasbachwalden endete für den Luftsportler in medizinischer Obhut. Nach bisherigen Erkenntnissen verfing sich das Sportgerät kurz nach dem Start im Bereich "Am Glöckelshof" in einem Fahnenmast, was dazu führte, dass der Schirmlenker zu Boden stürzte und sich verletzte. In diesem Zusammenhang war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

