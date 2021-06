Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede-Echthausen - Gegen Bordstein geprallt - schwer verletzt

Wickede (ots)

Ein schwer verletzter Motorradfahrer und circa 3.000 Euro Sachschaden bilanzierte die Polizei nach einem Alleinunfall am Mittwoch (9. Juni), um 18.08 Uhr, auf der Ruhrstraße in Echthausen. Ein 54-jähriger Motorradfahrer aus Arnsberg befuhr die Ruhrstraße von Wickede in Richtung Echthausen, als er nach Zeugenangaben mit dem Vorderrad einen Bordstein touchierte und zu Fall kam. Der Biker wurde zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, in dem er stationär aufgenommen wurde. (reh)

