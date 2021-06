Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Polizei kontrolliert im Innenstadtbereich

Lippstadt (ots)

Am Dienstag (8. Juni) zwischen 16 Uhr und 24 Uhr führte die Polizei im Lippstädter Innenstadtbereich und den angrenzenden Parkanlagen einen Schwerpunkteinsatz, unter anderem zur Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität, durch. Nach Ablauf des Einsatzes gingen den Beamten, zwei mit Haftbefehl gesuchte Männer ins "Netz", sieben Tatverdächtige, bei denen kleinere Mengen an Rauschgift gefunden werden konnten, in zwei Fällen fertigten die Polizisten Anzeigen wegen Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln und eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Waffengesetz. Fündig wurden die Einsatzkräfte unter anderem im "Grünen Winkel", im "Ferdinandpark" und "Konrad-Adenauer-Park". (reh)

