Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Lippborg - Unfallflucht auf der Herzfelder Straße - Polizei sucht silbernen Audi A6

Lippetal (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht auf der Herzfelder Straße sucht die Polizei nach dem Fahrer oder der Fahrerin eines silbernen Audi A6. Ein 61-jähriger Hammer befuhr zuvor mit seinem Opel die Herzfelder Straße aus Lippborg kommend in Richtung Herzfeld, als ihn der silberne Audi A6 überholte und unter Missachtung des Einscherabstandes auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte. Hierdurch drängte er den Opel-Fahrer in die Leitplanke. Den entstandenen Sachschaden durch die Kollision mit der Leitplanke schätzt die Polizei auf 1.000 Euro ein. Der silberne Audi A6 setzte seine Fahrt, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

