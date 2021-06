Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Über Lenker gestürzt

Lippstadt (ots)

Über seinen Fahrradlenker stürzte am Dienstag (8. Juni) ein 38-jähriger Radfahrer aus Lippstadt. Er befuhr gegen 13.20 Uhr verbotswidrig den linken Radweg der Mastholter Straße in Richtung Mastholte, als ihm eine Gruppe von Radfahrern entgegenkam. Ein 63-jähriger Radfahrer aus Rietberg scherte, aus der hintereinander fahrenden Gruppe aus, da er den entgegenkommenden Lippstädter zuvor nicht gesehen hatte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der 38-Jährige sein Fahrrad so stark ab, dass er über den Lenker stürzte und sich leicht verletzte. Durch den Unfall entstand geringer Sachschaden. (reh)

