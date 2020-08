Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Gefährdungsdelikt

Jugendliche werfen Leitpfosten auf Autobahn

Weeze (ots)

Am Sonntag (23. August 2020) gegen 17:00 Uhr sah eine Zeugin, wie zwei Jugendliche Leitpfosten von einer Autobahnbrücke an der Uedemer Straße auf die A57 warfen. Die Jungs seien danach auf ihren Fahrrädern mit auffällig breiten Reifen geflohen. Die eingesetzten Polizeibeamten trafen kurze Zeit später auf der Endtschestraße zwei Jugendliche an, auf die die Beschreibung der Zeugin passte. Die beiden Jungen, 15 und 13 Jahre alt, bestritten die Tat zunächst. Später gab der 15-Jährige dann an, der Jüngere hätte die beiden Pfosten von der Brücke geworfen. Der 13-Jährige schwieg dazu. Mindestens ein Auto erlitt beim Überfahren der sperrigen Pfosten Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die beiden Jugendlichen wurden ihren Eltern übergeben. Sie erwartet eine Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell