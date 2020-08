Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht

Emmerich (ots)

Bereits am zurückliegenden Freitag, 21.08.2020, ist es auf der Speelberger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der Besitzer hatte seinen blauen Tesla mit Klever Kennzeichen gegen 15.00 Uhr in Höhe der Hausnummer 157 abgestellt und war um 15.45 Uhr von einem Anwohner auf den Unfall aufmerksam gemacht worden. Der Unfallfahrer hatte in Richtung Hansastraße das parkende Auto vorn links touchiert und beschädigt. Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich um einen dunklen SUV, ggf. der Marke Mitsubishi, mit einem ca. 55 Jahre alten Mann am Steuer, gehandelt haben. Die Polizei Emmerich, Telefon 02822-7830, sucht jetzt weitere Zeugen. (SI)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell