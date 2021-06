Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Betonplatte auf Gehweg geworfen

Lippstadt (ots)

Die Polizei geht aufgrund einer Videoaufzeichnung davon aus, dass ein unbekannter E-Scooter-Fahrer oder Fahrerin am Montag (7. Juni), gegen 19.40 Uhr mit einer Betonplatte in ein Parkhaus in der Jakobistraße fuhr und diese von einem höheren Stockwerk auf den davor befindlichen Bordstein warf. Verletzt wurde offensichtlich niemand. Im Tatzeitraum entwendete zudem eine weitere Person einen "Lübecker Hut", der vor dem Parkhaus positioniert war. Die eingesetzten Polizeibeamten leiteten unter anderem ein Verfahren wegen des Verdachtes des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Zeugen, denen der/die Tatverdächtige zuvor mit dem E-Scooter und einer Betonplatte aufgefallen waren oder weitere sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 02941-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

