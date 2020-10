Polizei Bochum

POL-BO: Versuchter Raub auf Wettbüro

Bochum (ots)

Am gestrigen 13. Oktober, gegen 21 Uhr, kam es in Bochum an der Straße In der Hönnebecke 84 zu einem versuchten Raub. Mit einer Pistole betraten zwei unbekannte Kriminelle das Ladenlokal. Im Tresenbereich kam sofort zu einer Rangelei zwischen dem Angestellten und den Tätern.

Das Räuberduo flüchtete daraufhin ohne Beute.

Der erste Täter ist ca. 170 cm groß und hatte eine schwarze Pistole dabei. Er trug eine Sturmhaube, unter der ein Oberlippenbart erkennbar war. Er war schwarz gekleidet.

Der zweite Täter ist ca. 180 cm groß und hatte eine türkisfarbene Sporttasche der Marke "Adidas" dabei. Auch er hatte eine Sturmhaube auf und trug schwarze Kleidung.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-4105 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

