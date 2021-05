Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrzeug während Fahrt beschädigt - Einbruch in Büro - Auto bei Werkstatteinbruch entwendet - Zusammenstoß im Kreuzungsbereich - Zusammenstoß mit Krankenwagen

Vogelsbergkreis (ots)

Fahrzeug während Fahrt beschädigt

Freiensteinau - Einen weißen Opel Crossland beschädigten Unbekannte am Mittwochmorgen (12.05.), gegen 6:30 Uhr, als dieser die Nieder-Mooser Straße in Richtung Gunzenauer Kreuz befuhr. Mit bis dato unbekanntem Gegenstand richteten die Täter einen Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro an der rechte Fahrzeugseite an. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Büro

Romrod - In der Nacht zu Donnerstag (12.05.) brachen Unbekannte in die Büroräume einer Transportfirma in der Neuen Straße ein. Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten die Täter in die Räumlichkeiten, die sie anschließend durchsuchten. Die Einbrecher entwendeten Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auto bei Werkstatteinbruch entwendet

Alsfeld - Eine Werkstatt in der Straße "An der Huth" wurde am Mittwochmorgen (12.05.), gegen 3:30 Uhr, Ziel unbekannter Einbrecher. Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten die Täter in das gewerbliche Objekt. Neben Bargeld sowie einem Schlüsselkasten stahlen die Unbekannten einen zur Reparatur in der Werkstatt befindlichen Mercedes Benz E200, mit den Kennzeichen VB-S 2906, samt Originalschlüssel. Anschließend flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung. Der Gesamtwert des Diebesguts beläuft sich auf rund 10.500 Euro. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Alsfeld - Am Mittwochnachmittag (12.05.), gegen 16 Uhr, befuhr ein Homberger mit seinem grauen Opel Astra die Landstraße 3145 aus Richtung Reibertenrod in Fahrtrichtung Alsfeld. Gleichzeitig befuhr ein Mann aus dem Schwalm-Eder-Kreis mit seinem schwarzen VW Tiguan die Straße "Aulenstück" und wollte die Landstraße 3145 in Richtung Münch-Leusel kreuzen. Dabei kam es zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten Opel-Fahrer. Ein Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 15.350 EUR

Zusammenstoß mit Krankenwagen

Alsfeld - Am Donnerstagvormittag (13.05.), gegen 11:15 Uhr, befuhr ein Krankenwagen während einer Einsatzfahrt mit Sonder- und Wegerechten die Ernst-Arnold-Straße in Richtung Krankenhaus. Dabei kam es im Bereich der Rodenbergstraße zu einem Zusammenstoß mit einem abbiegenden, grauen Mercedes Benz, da die Fahrerin des Pkw den herannahenden Rettungswagen vermutlich zu spät wahrgenommen hatte. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, der entstandene Sachschaden beträgt ca. 8.000 EUR.

Polizeistation Alsfeld

