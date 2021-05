Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Keller - Fahrraddiebstahl - Verkehrsunfall

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Keller

Rotenburg - Der Keller eines Einfamilienhauses in der Sommerstraße wurde in der Nacht zu Donnerstag (13.05.) Ziel Unbekannter. Durch Aufbrechen einer Tür gelangten die Täter in das Haus, wo sie ein grünes Mäppchen der Marke "Bosch" samt Bohraufsätzen und Bits sowie weitere Werkzeuge und mehrere Bierflaschen im Gesamtwert von rund 100 Euro entwendeten. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrraddiebstahl

Rotenburg - Ein E-Bike der Marke "Winora i 9" entwendeten Unbekannte am Donnerstag (13.05.), in der Zeit zwischen 11 Uhr und 16 Uhr, aus einem Geräteschuppen in der Straße "Bickershöhe". Das Zweirad war zur Tatzeit mittels Stahlseilschloss gesichert und wurde mitsamt diesem entwendet. Der Gesamtwert des Diebesguts beträgt circa 2.600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Verkehrsunfall

Bebra - Am Donnerstagabend (13.05.) befuhr ein jugendlicher Radfahrer aus Bebra gegen 21 Uhr mit seinem Mountainbike den Eisenbahntunnel in der Heidaustraße aus Richtung Wittstraße kommend. In dem besagten Tunnel kam dem Bebraer nach eigenen Angaben ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw in Schlangenlinien entgegen. Der Radfahrer wich nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und fuhr dabei gegen die Steinwand der Unterführung. Der Jugendliche kam zu Fall und verletze sich leicht. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell