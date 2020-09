Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Wohnhausbrand in Daaden - Feuerwehr bei Löscharbeiten

Daaden (ots)

Um 00:58 Uhr wurde der Rettungsleitstelle und der Polizei ein Brand in einem Wohnhaus in Daaden gemeldet. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an, das Gebäude steht im Vollbrand. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Es wird daher gebeten, von Presseanfragen abzusehen.

Eine Pressemeldung erfolgt im Nachgang durch die zuständige Dienststelle.

