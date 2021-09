Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Wahlplakate beschädigt

Ludwigshafen (ots)

Am 14.09.2021, gegen 18.00 Uhr, meldete eine Zeugin der Polizei, dass in der Bliesstraße auf Höhe des Eingangs des "Blies-Bad" drei weibliche Jugendliche vier Wahlplakate heruntergerissen und beschädigt hätten. Danach hätten sie sich in Richtung Heuweg entfernt. Die Polizeibeamten suchten den Nahbereich ab, leider erfolglos.

Die Jugendlichen waren circa 14 bis 16 Jahre alt. Eine trug ein weißes T-Shirt, eine andere ein schwarzes Kopftuch.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

