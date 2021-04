Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfallflucht in der Feldbergstraße - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Auf Zeugenhinweise hofft die Polizei nach einer Unfallflucht am Dienstagmorgen, 13.04.2021, in der belebten Feldbergstraße in Lörrach. Von 08:55 Uhr bis 09:55 Uhr war dort am Straßenrand ein grauer Skoda Octavia geparkt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte den Skoda an der vorderen linken Fahrzeugseite und entfernte sich. Am Skoda entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0.

