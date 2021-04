Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Dreister Dieb bestiehlt hilflose Rollstuhlfahrerin - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montagabend, 12.04.2021, gegen 19.05 Uhr, befand sich eine Rollstuhlfahrerin in der Strassenbahn der Linie 3 und verließ die Bahn an der Haltestelle Vauban-Mitte in Freiburg. Im Bereich der Einmündung zur Kurt-Tucholsky-Strasse wurde Sie von einem ihr unbekannten Mann angesprochen, welcher Sie in ein Gespräch verwickeln wollte. Der Unbekannte griff der Rollstuhlfahrerin anschließend in die am Rollstuhl hängenden Handtasche und entwendete den darin befindlichen, roten Ledergebldbeutel mit rund 40 Euro Bargeld, Bank- und Kreditkarten, sowie diversen Ausweispapieren.

Teile des Geldbeutelinhaltes wurden zwischenzeitlich durch spielende Kinder im Bereich der Harriet-Straub-Straße aufgefunden und der Polizei übergeben.

Das Polizeirevier Freiburg-Süd (Tel.: 0761-882-4421) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Sachvehalt beobachtet haben oder Hinweise zum dreisten Dieb geben können.

Dieser wird wie folgt beschrieben:

männlich, 55-65 Jahre alt, ca. 170 cm groß, kurz rasierte oder stoppelige Haare, unrasiert, bzw. 2-3 Tagebart, deutlich hervortretender Bauch, mitteleuropäische Erscheining, badischer Dialekt. Zur Tatzeit war er dunkelblau bekleidet und merkbar alkoholisiert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell