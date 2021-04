Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Falscher Einbruchsalarm

Freiburg (ots)

Am Montag, 12.04.2021, kurz vor 22:00 Uhr, war eine Person durch ein Fenster in eine Gaststätte in der Hauptstraße in WT-Tiengen eingestiegen. Diese Beobachtung war der Polizei gemeldet worden, die mit mehreren Streifenwagenbesatzungen anrückte. Äußerlich waren am Gebäude keine Aufbruchspuren erkennbar. Wie sich nach der Rücksprache mit dem Gastwirt herausstellte, war einem Mitarbeiter, der den Schlüssel vergessen hatte, ein Fenster geöffnet worden, durch das er dann in das Gebäude kletterte.

