Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: PKW-Lenkerin fährt beim Ausparken gegen geparkten Pkw

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Titisee-Neustadt)

Am 12.04.21, gg. 19:27 Uhr beschädigte eine 38-jährige Frau mit ihrem Pkw beim Ausparken aus einer Parklücke, auf einem Parkplatz eines SB-Marktes in der Freiburger Straße, ein geparktes Fahrzeug. Das Verursacherfahrzeug blieb unbeschädigt, jedoch entstand an dem geparkten Pkw ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro.

