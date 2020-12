Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Innenstadtbereich

Polizei sucht Besitzer eines Handys und einer Kette

CoesfeldCoesfeld (ots)

Nach dem Hinweis eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei Coesfeld am Dienstag (29.12.) bei einem Spendensammler eine goldene Kette sowie ein Handy der Marke Huawei (rosa) auffinden. Jetzt werden die Eigentümer gesucht. Um kurz nach 10 Uhr meldete sich der Zeuge bei der Polizei. Der 35-jährige Mann aus Flensburg hatte zuvor an seiner Haustüre geklingelt und um eine Spende für die Caritas gebeten. Die hinzugerufenen Polizisten konnten den Mann an der Holtwicker Straße antreffen. Bei seiner Prüfung stellte sich heraus, dass er keine Berechtigung zum Sammeln der Spenden hatte und auch nicht im Auftrag der Caritas unterwegs war. Weiterhin fanden sie in seinem Besitz eine goldenen Kette sowie ein rosafarbenes Handy der Marke Huawei. Es besteht der Verdacht, dass der Mann durch Straftaten in den Besitz dieser beiden Gegenstände gekommen ist. Entsprechende Anzeigen liegen der Polizei bislang nicht vor. Mögliche Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizei Coesfeld, Tel. 02541/140, zu melden.

