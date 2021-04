Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Fahrradfahrer und E-Scooter-Fahrer stoßen zusammen - beide leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Montagmorgen, 12.04.2021, sind in Weil am Rhein ein Fahrradfahrer und ein E-Scooter-Fahrer zusammengestoßen. Beide zogen sich dabei leichte Verletzungen zu, die an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt wurden. Gegen 06:40 Uhr waren sich die beiden Männer im Alter von 60 und 26 Jahren auf dem Geh- und Radweg auf der Friedensbrücke entgegengekommen und kollidiert. Sowohl der Radfahrer als auch der E-Scooter-Fahrer hätten dort nicht fahren dürfen. In Fahrtrichtung des Radfahrers war Fahrradverkehr verboten. Und da der E-Scooter nicht verordnungskonform war, hätte dieser Fahrer die Fahrbahn benutzen müssen. Geringer Sachschaden entstand nur am Fahrrad.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell