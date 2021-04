Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim/ Fahrnau: Kleidercontainer brennt

Freiburg (ots)

Ein brennender Kleidercontainer wurde der Polizei am Montag, 12.04.2021, gegen 22.50 Uhr, in der Blasistraße gemeldet. Die Feuerwehr Schopfheim rückte an und löschte den Brand. Wie der Container Feuer gefangen hat, ist noch unklar. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen.

md/ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell