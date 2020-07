Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch-Kollnau: Bringdienst-Auto angefahren

Freiburg (ots)

Am Mittwoch stand das Auto eines Pizza Bringdienstes gegen 13:30 Uhr in der Straße "Neue Häuser", Höhe Haus Nr. 7. Noch nicht genau geklärt ist, wie es zu einer Beschädigung des weißen Kastenwagens (Renault Kangoo) mit auffälligem Firmenaufdruck kam. Nach momentanem Kenntnisstand der Polizei war ein junger Radfahrer wohl versehentlich gegen den Wagen gefahren und fuhr davon. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Waldkirch. Telefon: 07681/4074-0.

