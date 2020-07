Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Nachbar schlägt zu - angegriffene Frau muss ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 29.07.2020, musste eine Frau ins Krankenhaus, nachdem sie von ihrem Nachbar in einem Albbrucker Ortsteil tätlich angegriffen worden war. Die 28-jährige war gegen 18:20 Uhr nach Hause gekommen. Noch auf dem Parkplatz wurde sie von einem 49 Jahre alten Nachbarn angegriffen. Dieser schlug mehrmals auf die Frau mit der Faust ein. Die Mutter der angegriffenen Frau eilte mit einem Messer in der Hand zur Hilfe und wurde in einem Handgemenge leicht verletzt. Ihre Tochter wurde zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Angreifer selbst schien unverletzt. Grund des Angriffs dürfte eine polizeiliche Maßnahme am Mittag gewesen sein. Die Polizei erntete im Garten des Hauses nach einem Hinweis mehrere Hanfpflanzen ab. Der mutmaßliche Züchter bezichtigte nun seine Nachbarin, ihn bei der Polizei verpfiffen zu haben. Auch ein weiteres Körperverletzungsdelikt dort gegen 22:20 Uhr dürfte in Zusammenhang stehen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

