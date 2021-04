Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Malsburg-Marzell: Zeugensuche nach angezeigtem mutmaßlichem Sexualdelikt

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, 10.04.2021, hat eine Jugendliche ein Sexualdelikt zu ihrem Nachteil angezeigt. Die Polizei hat unmittelbar nach der gegen 21:40 Uhr eingegangenen Meldung umfangreiche Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Auch ein Polizeihubschrauber war deshalb im Einsatz. Das Kriminalkommissariat Lörrach hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise! Wem sind am Samstagabend in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und ca. 21:30 Uhr Personen oder Fahrzeuge auf dem Parkplatz Egerten an der L 140 oberhalb von Kandertal aufgefallen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 07621 176-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell