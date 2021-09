Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Überfall auf Bistro - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am heutigen Morgen, 15.09.2021, gegen 05:20 Uhr, überfielen zwei mit Schusswaffen bewaffnete Täter ein Bistro am Mundenheimer Kreuz, Mundenheimer Straße / Ecke Saarlandstraße, unmittelbar rechts neben einer dort gelegenen Pizzeria. Sie stahlen einen größeren Bargeldbetrag. Die beiden Täter verließen nach dem Überfall das Gebäude gegen 05:25 Uhr und flüchteten in Richtung Zedtwitzstraße. Die 42-jährige Angestellte erlitt einen Schock. Der eine Täter war etwa 25 Jahre alt, circa 1,75-1,85 m groß und schlank. Er war schwarz gekleidet mit Handschuhen und vermummt mit einer Sturmhaube. Am Kragen waren weiße oder reflektierende Streifen. Er hatte eine schwarze Pistole und sprach deutsch mit ausländischem Akzent. Der andere Täter war ebenfalls etwa 25 Jahre alt, circa 1,75-1,85 cm groß und schlank. Auch er war schwarz gekleidet, vermummt und hatte eine schwarze Pistole.

Wer etwas gesehen hat, das mit dem Raubüberfall in Zusammenhang stehen könnte, oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.

