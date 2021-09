Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gebäudebrand im Industriepark

Mutterstadt (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache kam es am Dienstag (14.09.2021), gegen 13:30 Uhr, im Industriepark Mutterstadt zum Vollbrand eines Technikraums in einem Firmengebäude. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten leicht verletzt. Die Schadenshöhe ist zurzeit noch unbekannt, nach ersten Schätzungen dürfte diese jedoch mindestens 100.000 Euro betragen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell