POL-KR: Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Kleve sowie Polizei Kleve und Krefeld: Brand in Flüchtlingsunterkunft in Goch - Tatverdächtige ermittelt

Im Zeitraum vom 5. Mai 2021 bis zum 15. August 2021 ist es zu drei Bränden in der kommunalen Unterbringungseinrichtung für Flüchtlinge in Goch gekommen. Wir berichteten in folgenden Pressemitteilungen darüber: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/4907884 (5. Mai 2021) https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/4985660 (4. August 2021) https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/4994440 (15. August 2021)

Die dafür eingerichtete Ermittlungskommission konnte zwei strafunmündige Tatverdächtige ermitteln, welche sich für die Brände verantwortlich zeichnen. Ein politisch motivierter Hintergrund konnte ausgeschlossen werden. (347)

