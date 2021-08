Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Dießem/Lehmheide: Katalysatordiebe auf frischer Tat gefasst

Krefeld (ots)

Am vergangenen Samstag (21. August 2021) gegen 17:15 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Zeuge, dass sich zwei männliche Personen hinter einem Pkw in seinem Hinterhof an der Ispelsstraße aufhielten. Zudem habe er Sägegeräusche wahrgenommen und verständigte daraufhin die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten an der Tatörtlichkeit, ergriff einer der Tatverdächtigen sofort die Flucht. Er konnte aber kurzer Zeit durch die Beamten gestellt werden. Auch der zweite Tatverdächtige konnte widerstandslos festgenommen werden. An dem dortigen Auto konnten die Beamten eine Säge, einen Wagenheber und Werkzeuge sicherstellen.

Die beiden Männer, ein 60-jähriger Pole und ein 34-jähriger Deutscher, erwartet nun ein Strafverfahren. (344)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell