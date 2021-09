Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schwäbisch Hall

Crailsheim: Unfall mit zwei Verletzten

Auf der K 2654 zwischen Crailsheim und Goldbach kam es am Samstag gegen 20:36 Uhr zu einem schweren Unfall. Ein 39-jähriger Renault-Fahrer kam, vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit, nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich in der Folge. Der Fahrer wurde schwer, der 9-jährige Beifahrer leicht verletzt. Am Pkw entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Rosengarten: Gebäudebrand

Gegen 19:30 Uhr wurden mehrere Bewohner im Tannenbühl durch laute Knalle auf einen Brand in einer dortigen Garage aufmerksam. Trotz sofortiger Alarmierung der Feuerwehren Rosengarten und Schwäbisch Hall kann ein Übergreifen auf das dazugehörige Einfamilienhaus nicht mehr verhindert werden. Dort fängt der Dachstuhl Feuer. Die Löscharbeiten dauern bis Sonntag, 00:50 Uhr an, wobei insgesamt 60 Kräfte der Feuerwehr mit 12 Fahrzeugen, Stadtwerke, ein Tierarzt und der Bürgermeister vor Ort helfen. Das Gebäude ist bis auf weiteres nicht bewohnbar. Der Schaden wird auf 400 000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

