Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis bis 13:00 Uhr

Aalen (ots)

Backnang: Unfall mit verletztem Pedelec-Fahrer

Gegen 13:59 Uhr kam es am Samstagnachmittag in der Wiener Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 67-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr, vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit, auf einen vorausfahrenden 49-jährigen Pedelec-Fahrer auf. Dieser verletzt sich beim Unfall leicht, der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro.

Backnang: Unfall nach Missachtung der Vorfahrt

Am Samstag gegen 22:10 Uhr missachtete ein 59-jähriger VW-Fahrer die Regel rechts vor links an der Ausfahrt des Parkplatzes am Bahnhof. Hierdurch kollidierte er mit einem, auf der oberen Bahnhofstraße fahrenden, 47-jährigen Audi-Fahrer. Dieser kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab. Es entstand Sachschaden von insgesamt ca. 14 000 Euro.

