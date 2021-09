Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle in Heubach, Ellwangen, Neuler und Westhausen

Aalen (ots)

Heubach: Über Kreisverkehr gefahren und überschlagen

Am Samstag gegen 03:40 Uhr befuhr ein 18-Jähriger die L1161 von Mögglingen kommend in Richtung Heubach. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und mangelnder Ortskenntnis erkannte er den Kreisverkehr am Ortsbeginn zu spät, überfuhr den Kreisverkehr und kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei stürzte der Pkw vier bis fünf Meter in die Tiefe und überschlug sich. Der Fahrer und sein 17-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Zwei weitere Insassen des Pkw blieben vermutlich unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR.

Ellwangen: Betrunkener E-Bike Fahrer fährt auf stehenden Pkw auf

Gegen 00:15 Uhr befuhr ein Betrunkener mit seinem E-Bike die Kressbachstraße. Vermutlich auf Grund seiner alkoholischen Beeinflussung fuhr er auf einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw auf. Er verletzte sich dabei leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR.

Neuler: An Leitplanke Unterboden aufgerissen

Gegen 20:00 Uhr kam am Freitagabend ein 20-Jähriger auf einer Nebenstraße bei der Burghardsmühle auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Straße ab. Hierbei fuhr er auf eine Leitplanke auf. Durch die Leitplanke wurde der Unterboden des Pkw beschädigt, wodurch Öl auslief. Der Fahrer blieb unverletzt. Das austretende Öl wurde durch die Feuerwehr Neuler, die mit drei Fahrzeugen und dreizehn Einsatzkräften vor Ort war, aufgefangen und beseitigt.

Westhausen: Unfall auf der A7

Nicht angepasste Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn führte am Freitag gegen 17:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A7 bei Westhausen. Ein in Richtung Würzburg fahrender Pkw geriet ungefähr einen Kilometer vor dem Agnesburgtunnel ins Schleudern und prallte gegen die Schutzplanke. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR.

