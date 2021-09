Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Aalen (ots)

Neresheim-Dorfmerkingen - Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Am Freitag gegen 16:25 Uhr befuhr ein 16-Jähriger die Kreisstraße von Weilermerkingen in Richtung Dorfmerkingen mit seinem Motorrad Aprilia. In einer unübersichtlichen Rechtskurve kurz vor Dorfmerkingen geriet er, vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit, zu weit auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden Traktorgespann zusammen. Der 16-jährige stürzte mit dem Motorrad auf die Fahrbahn und erlitt dabei schwere Verletzungen. Ein weiterer 16-Jähriger, der ein Stück weit hinter dem Unfallverursacher die Kreisstraße in Richtung Dorfmerkingen befuhr, erkannte die unübersichtliche Unfallstelle zu spät und fuhr über das Motorrad, das bereits auf der Fahrbahn lag. Er stürzte ebenfalls und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Der 24-jährige Traktorfahrer bleib unverletzt und am Traktor selbst entstand kein Sachschaden. Die Höhe des Sachschadens an den beiden Motorrädern beläuft sich auf ca. 3.000 Euro. Die Kreisstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden.

