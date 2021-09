Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Versuchte Einbruchsdiebstähle in Apotheke und Garage (16/0809 und 43/0809)

Speyer (ots)

Am 08.09.2021 um 09:30 Uhr stellten Beschäftigte einer Apotheke in der Hilgardstraße Einbruchspuren an einem Fenster fest. Augenscheinlich war es den unbekannten Tätern nicht gelungen, in die Apotheke einzudringen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro.

Im Zeitraum vom 04.09.2021, 10 Uhr, bis zum 08.09.2021, 17:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter durch gewaltsames Aufdrücken eines Fensters Zugang zu einer Garage in der Schwerdstraße und gingen ohne Beute davon. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro.

Wer hat etwas beobachtet oder kann Hinweise zu dem oder den Tätern geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

