Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fehlalarm ausgelöst - Anzeige

53879 Euskirchen (ots)

Einen Fehlalarm löste Freitagabend (19.30 Uhr) ein Unbekannter in einer Unterkunft an der Thomas-Esser-Straße aus. Dazu wurde die Abdeckung eines Feueralarmknopfes eingeschlagen. Die alarmierte Feuerwehr konnte nach ihrem Eintreffen kein Brandgeschehen feststellen. Es wurden Strafanzeigen gegen Unbekannt wegen gemeinschädliche Sachbeschädigung an nicht frei zugänglichen und Missbrauch von Notrufen und Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln erstattet.

