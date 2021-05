Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Diebstahl aus Lebensmittelgeschäft

Lahr (ots)

Am Sonntagabend wurden Beamte des Polizeireviers Lahr zu einem Einkaufszentrum in der Straße "Alter Stadtbahnhof" gerufen. Kurz nach 20 Uhr meldete ein Zeuge, dass ein Junge aus einem dortigen Lebensmittelgeschäft geflüchtet und hierbei Alarm ausgelöst geworden sein soll. Auf Höhe eines Autohauses konnte der Flüchtende bis zum Eintreffen der Streifenbesatzung festgehalten werden. Nach ersten Ermittlungen sollen zwei Kinder durch eine offene Tür in den Innenbereich des Geschäfts gelangt sein. Aus dem Vorbereich wurden Elektro-Zigaretten und Feuerzeuge entwendet. Einer der Jungen soll noch Teile des Diebesgutes mit sich geführt haben. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell