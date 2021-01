Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gebäudebrand in Wutöschingen

FreiburgFreiburg (ots)

Landkreis Waldshut-Tiengen

- Wutöschingen

Aus bislang unbekannter Ursache brach heute Morgen in Wutöschingen in einem Gartenhaus ein Brand aus, welcher in der Folge auf das danebenstehende Einfamilienhaus übergriff. Das Wohnhaus geriet daraufhin in Vollbrand. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurden keine Personen verletzt. Die Feuerwehr befindet sich aktuell in der Brandbekämpfung. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Es wird nachberichtet.

Stand: 02.01.2021, 08.45 Uhr

FLZ / PK

