Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach - Brandstiftung an Schulgebäude - geringer Sachschaden

FreiburgFreiburg (ots)

Lkr. LÖ - Stadt Lörrach

Am 01.01.2021 gegen 19:52 Uhr meldeten Zeugen, dass am Hebel-Gymnasium ein Container brenne. Durch die Feuerwehr und die eintreffenden Kräfte der Polizei konnte ein brennender Papiercontainer festgestellt werden, in welchem sich eine Gasflasche befand. Der Container konnte durch die Feuerwehr vor Ort abgelöscht werden und die Gasflasche (5kg, grau) soweit gekühlt werden, dass keine weitere Gefahr von dieser ausging. Nach ersten Ermittlungen hatten sich zuvor 4 Personen auf dem Gelände aufgehalten, welche eine Gasflasche mit sich führten. Anschließend schoben zwei Personen aus dieser Gruppe den brennenden Container an eine Betonwand des Gebäudes. An diesem entstand leichter Sachschaden.

Das Polizeirevier Lörrach hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176110 in Verbindung zu setzen.

Stand 01.01.2021 , 23:22 Uhr

