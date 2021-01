Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Waldshut: Überschaubare Anzahl an Einsätzen in der Silvesternacht

FreiburgFreiburg (ots)

Mit einem überschaubaren Anzahl von Einsätzen hatte es die Polizei im Landkreis Waldshut in der Silvesternacht, 31.12.2020/01.01.2021, zu tun. Getrübt wurde die Bilanz durch einen Großeinsatz wegen eines Garagenbrandes in Bad Säckingen (siehe separate Pressemeldung). Die Polizei war mit starken Einsatzkräften im gesamten Landkreis präsent, so auch bespielweise in den ländlichen Gebieten rund um St.Blasien oder Bonndorf. Das hatte für neun Personen rund um St.Blasien Folgen, die gegen die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen verstoßen hatten. Sie wurden angezeigt. Insgesamt wurden 23 Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung in dieser Nacht erstattet.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell