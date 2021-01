Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kollnau: Brand eines Wintergartens

FreiburgFreiburg (ots)

In der Silvesternacht, um 0.15 Uhr, bemerkte ein Anwohner im Lindenweg in Waldkirch-Kollnau den Brand seines am Anwesen angebauten Wintergartens. Dieser war aus derzeit noch unbekannten Gründen in Brand geraten.

Hausbewohner versuchten bis zum Eintreffen der Feuerwehr mit mit einem Gartenschlauch den Brand zu löschen.

Die eintreffende Freiwillige Feuerwehr konnte das Feuer recht schnell unter Kontrolle bringen. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden dürfte im fünfstelligen Bereich anzusiedeln sein.

Das Polizeirevier Waldkirch hat die Ermittlungen aufgenommen.

