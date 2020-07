Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Otterstadt - Einbruch in Einfamilienhaus (33/2207)

Otterstadt (ots)

21.07- 22.07.2020

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Otterstadt in der Zanderstraße über ein Terrassenfenster unberechtigten Zutritt in ein Einfamilienhaus. Dort entwendeten sie Bargeld und eine Rolex-Armbanduhr in mittlerem, 4-stelligen Wert. Die Polizei sucht Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Otterstadt aufgefallen sind, die mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnten. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

