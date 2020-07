Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Mehringen - Diebstahl von Sliprollen

Mehringen (ots)

Am Dienstag zwischen 10:00 und 14:00 Uhr, baute ein unbekannter Täter die zusätzlich an einem Bootstrailer angebauten Sliprollen ab und entwendete diese. Der Bootstrailer stand in der genannten Tatzeit an der Panzerfurt in Mehringen, in Höhe der Slipanlage. Personen, die Hinweise zu dem Tatgeschehen geben können, werde gebeten, sich bei der Polizei Emsbüren, 05903/214, zu melden.

