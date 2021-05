Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Griesheim - Von Leiter gestürzt

Offenburg (ots)

Ein Arbeiter hat sich am Montagvormittag im Schwabweg nach einem Sturz aus rund vier Metern Höhe verletzt und musste nach einer notärztlichen Erstversorgung von Helfern des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 36-Jährige kurz vor 11:30 Uhr auf einer Leiter am Dach eines dortigen Hauses zu Gange. Die Umstände des Sturzes sind nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen den ermittelnden Beamten bislang nicht vor.

/wo

