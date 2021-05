Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Mietersheim - Fahrgast verletzt

Lahr, Mietersheim (ots)

Ein 84 Jahre alter Fahrgast eines Omnibusses hat am Montagmorgen nach einem Unfall in der Breisgaustraße mittelschwere Verletzungen erlitten und musste mit einem Rettungswagen zur stationären Aufnahme in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Busfahrer kurz vor 8:30 Uhr gerade in Begriff aus einer dortigen Bushaltestelle herauszufahren, als er mutmaßlich von einem Auto überholt wurde und in der Folge stark abbremsen musste. Durch die Gefahrenbremsung kam der Senior im Bus zu Fall und zog sich hierbei die Verletzungen zu. Ein Sachschaden ist nach derzeitigen Feststellungen nicht entstanden. Die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg haben die Unfallermittlungen aufgenommen.

/wo

