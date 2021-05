Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch, Bottenau - Platzverweis mehrfach ignoriert

Offenburg (ots)

Ein 60-Jähriger ignorierte am Samstagabend ein bereits bestehendes Betretungsverbot zu einem Grundstück im Gewann Salengrund/Felsenwald. Auf die Erteilung eines Platzverweises durch die hinzugerufene Polizeistreife und der Androhung weiterer Maßnahmen falls er sich nicht entfernte, zeigte er sich unbeeindruckt. Nachdem er seine persönlichen Sachen gepackt hatte, wurde er von der Streifenbesatzung mitgenommen. Er beleidigte sie dabei und scheute sich nicht einem Polizisten in den Finger zu beißen, sodass er kurzzeitig in Gewahrsam genommen wurde. Die Katze wurde dem Tierheim Oberkirch übergeben.

