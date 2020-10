Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Viernheim/BAB 659: Unfall mit schwer verletzter Person und erheblichem Sachschaden.

Viernheim/BAB 659 (ots)

Eine schwerverletzte Person und Sachschaden von rund 25.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am frühen Freitagnachmittag auf der A 659 bei Viernheim. Ein30-jähriger Mann war gegen 13.30 Uhr mit seinem BMW auf linken Fahrspur der A 659 in Richtung Weinheim unterwegs. In einer leichten Linkskurve beschleunigte er auf regennasser Fahrbahn, sodass sein heckangetriebenes Fahrzeug ins Schleudern geriet und auf die rechte Fahrspur abkam. Hier kollidierte der BMW mit dem VW einer 40-jährigen Frau. Anschließend prallt der BMW gegen die rechten Leitplanken. Der VW dreht sich um 270 Grad um die eigene Achse, prallt gegen die Mittelleitplanke und kommt quer zur Fahrtrichtung zum Stehen. Die Fahrzeugfront verklemmte sich dabei unter den Leitplanken. Die Fahrerin des VW erlitt durch den Aufprall schwere Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme waren einzelne Fahrstreifen in Richtung Weinheim vorübergehend gesperrt.

