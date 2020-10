Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Hochwertiges Fahrzeug massiv beschädigt - Zeugen gesucht

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Walldorf ein hochwertiges Fahrzeug in massiver Weise. Die Unbekannten zerkratzten mit einem nicht näher identifizierten Gegenstand den Lack am gesamten Fahrzeug, das in der Caspar-David-Friedrich-Straße abgestellt war. Zudem verursachten sie auf unklare Weise Beulen und Dellen rundum.

Der Tatzeitraum kann auf die Zeit von Donnerstag, 20.00 Uhr und Freitag, 6 00 Uhr eingegrenzt werden.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu melden.

