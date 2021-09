Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Vermisstensuche erfolgreich

Aalen (ots)

Mainhardt: Vermisster älterer Mann wohlbehalten aufgefunden

Am Freitag gegen 18 Uhr ging eine Vermisstenmeldung bei der Polizei ein, wonach ein älterer Mann aus Mainhardt von einem Spaziergang, zu dem er zur Mittagszeit gestartet war, bislang nicht nachhause zurückgekehrt sei. Es bestand die Möglichkeit, dass der Mann in eine hilflose Lage geraten war, weshalb mehrere Streifen zur Suche eingesetzt wurden. Darüber hinaus war ein Polizeihubschrauber, sowie ein Mantrailerhund der Polizei am Abend im Einsatz. Die Maßnahmen konnten beendet werden, nachdem der Mann kurz vor 21 Uhr wohlbehalten in Mainhardt angetroffen werden konnte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell