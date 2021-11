Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung Polizeikommissariat Peine vom 07.11.2021, insbesondere Zeugenaufruf

Peine (ots)

Am Donnerstag, 04.11.2021, gegen 06.45 Uhr, kam es in der Schützenstraße in Peine, Höhe Post, zu einem Zusammenstoß zwischen einem roten Pkw Seat und einem E-Scooter Fahrer. Die 24 jährige Fahrerin des roten Seat aus Peine erkundigte sich zunächst nach dem Befinden des E-Scooter Fahrers. Nach einem kurzen Gespräch entfernte sich dann der E-Scooter Fahrer unerlaubt vom Unfallort, ohne seine Personalien zu nennen. Am roten Seat entstand ein Sachschaden von ca. 1000.- Euro. Wer den Vorfall beobachtet hat, melde sich bitte bei der Polizei Peine unter der Tel. 05171/ 9990.

