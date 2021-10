Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in die Gebäude des SBZ Hildburghausen

Hildburghausen (ots)

Im Zeitraum vom 24.10.2021, 15:00 Uhr bis 30.10.2021, 15:00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in das SBZ in der Helenenstraße in Hildburghausen ein. Durch die Täter wurden Notebooks im Gesamtwert von 2.000 Euro entwendet. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro. Mit der gleichen Vorgehensweise drangen unbekannte Täter in das zweite Gebäude des SBZ in der Wiesenstraße ein. Hier kann der Tatzeitraum näher eingegrenzt werden. Dieser liegt zwischen dem 28.10.2021, 18:15 Uhr bis 29.10.2021, 07:30 Uhr. Es wurden Lebensmittel im Gesamtwert von ca. 25 Euro entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro. Zeugen die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge an einem der Tatorte bemerkt haben, werden gebeten, sich an die Hildburghäuser Polizei unter der Rufnummer 03685 778-0 zu wenden.

